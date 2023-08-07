Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В среду, 9 августа, в Рязани встретят 10-миллионного пассажира поезда «Таврия», который буде ехать по маршруту Симферополь – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Путешественник будет ехать из Крыма в поезде №160 Симферополь – Москва. Его встретят на вокзале Рязань-2. 10-миллионному пассажиру вручат сертификат, дающий право на проезд в поездах «Таврия» на двоих туда-обратно (класс обслуживания не выше СВ), либо на четверых туда-обратно (класс обслуживания не выше купе).

Поезда «Таврия» запустили в 2019 году. Составы курсируют из Крыма в 44 региона России.

Напомним, Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) с 20 июля увеличила количество рейсов пригородных поездов между Анапой и Керчью. По этому маршруту ежедневно будут курсировать вместительные электропоезда повышенной комфортности – пятивагонная «Ласточка». Также назначаются дополнительные поезда – трехвагонные РА2 через Крымский мост, они будут курсировать по маршруту Тамань – Керчь.