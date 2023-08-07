Гоцанюк: Крым полностью обеспечен топливом

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На сегодняшний день Крым полностью обеспечен топливом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– Горюче-смазочными материалами Республика Крым обеспечена полностью, – написал руководитель регионального правительства.

Гоцанюк заверил, что запасов топлива в Крыму хватает. Председатель Совмина отметил, что большую часть ГСМ на полуостров завозят с материка. Несмотря на приостановку работы Керченской переправы, топливо все равно поставляется в Крым.

– Все жители нашей республики могут быть спокойны. Ситуация в Крыму стабильная и находится под контролем правительства, – заключил Гоцанюк.