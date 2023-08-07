В крымском заказнике «Чокрак» обнаружили мусор и коров

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В крымском заказнике «Чокрак» обнаружили мусор и пасущихся животных. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку. По ее итогам были выявлены нарушения. В частности, в заказнике допускается выпас сельскохозяйственных животных. Кроме того, на территории имеет место замусоривание. В адрес ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями» было внесено представление.

– По требованию прокуратуры приняты меры, направленные на устранение нарушений закона, – отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.