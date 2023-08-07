На выходных температура в Крыму превысила многолетний показатель

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 6 августа, в Крыму среднесуточная температура превысила многолетний показатель. Об этом сообщает КИА.

Среднесуточная температура составила 29 градусов. В Гидрометцентре подчеркнули, что это на 8,5 градуса выше многолетнего показателя. Синоптики также напомнили, что в центральных районах действует чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, а в западных, южных и восточных – высокая пожарная опасность четвертого класса.

Самая высокая температура воздуха 7 августа в Симферополе была зафиксирована в 2010 году. Тогда она составила 38,9 градуса. Самая низкая температура в этот день составила 7,9 градуса. Это произошло в 1923 году.