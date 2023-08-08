В пробке на Крымский мост со стороны Кубани стоят 119 автомобилей

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 119 машин Фото: Юлия МАРКИНА

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 119 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 09:00] со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 119 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, ехавшая с ними 14-летняя дочь выжила. Движение по автомобильной части Крымского моста сейчас осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Двустороннее движение по одной полосе моста планируется запустить 15 сентября, по второй – 1 ноября.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50