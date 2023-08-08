За неделю крымчане перевели мошенникам более 8 млн рублей

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 8 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 31 июля по 06 августа полицейскими зарегистрировано 72 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 8 миллионов 76 тысяч 603 рубля, – говорится в сообщении.

Так, 45 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 6 миллионов 32 тысячи рублей. 25 фактов мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 1 миллион 49 тысяч 992 рубля. Более 994 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после установки сторонних приложений или перехода по неизвестным ссылкам (два случая).

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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