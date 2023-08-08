Крючков: звуки взрывов в Октябрьском связаны утилизацией боеприпасов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Звуки взрывов в Октябрьском связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов, – написал он.

Крючков подчеркнул, что эта работа ведется под контролем специальных служб.

Напомним, в Севастополе сотрудники МЧС планово уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Операция проходила на полигоне в районе Кара-Кобы. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.