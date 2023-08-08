Экс-капитан сборной России по футболу поздравил алупкинцев с открытием стадиона «Ай-Петри»

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

Экс-капитан сборной России по футболу, уроженец Алупки Евгений Алдонин поздравил земляков с открытием стадиона «Ай-Петри». Поздравительный видеоролик опубликован в телеграм-канале главы администрации Ялты Янины Павленко.

– Хочу поздравить мою родную Алупку со значительным событием - открытием стадиона «Ай-Петри». Хочу пожелать всем любителям футбола - особенно юным - тренироваться, идти навстречу своей мечте, - тогда у вас обязательно все получится, – сказал Алдонин.

Евгений Алдонин родился 22 января 1980 года в Алупке. Полузащитник, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России, обладатель Кубка УЕФА. Начинал карьеру в волгоградском «Роторе» и играл за него на протяжении трех лет, пока в 2004 году перешел в московский ЦСКА. На протяжении долгого времени был ключевым игроком «армейцев». С 2002 по 2007 год вызывался в cборную России, в нескольких матчах выходил на поле в качестве капитана. Провел за национальную команду 29 матчей.

Открытие стадиона «Ай-Петри» в Алупке состоялось 5 августа. В ходе капремонта был расчищен скальный массив, обустроена подпорная стена, сделано полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, смонтировано наружное освещение, установлено ограждение, трибуны, а также модульные технические помещения. На ремонт из муниципального бюджета было выделено около 45 млн рублей.

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