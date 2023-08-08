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НовостиПроисшествия8 августа 2023 10:38

Советник главы Крыма: звуки взрывов в Джанкое связаны с утилизацией боеприпасов

Звуки взрывов в Джанкое объяснили утилизацией боеприпасов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое – это утилизация боеприпасов, – отметил он.

Крючков уточнил, что эта работа ведется в селе Вольное. Советник главы республики подчеркнул, что ситуация находится под контролем спецслужб. Он призвал людей доверять только официальным источникам информации.

– Враг продолжает информационные вбросы, – пояснил советник главы Крыма.

Ранее Крючков сообщил, что звуки взрывов в Октябрьском связаны с утилизацией боеприпасов. Он подчеркнул, что эта работа ведется под контролем специальных служб.