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НовостиОбщество8 августа 2023 11:10

Общественную зону возле кинотеатра «Симферополь» благоустроят

Специалисты начали разрабатывать проект
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Елена ЛЕЛЮК

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Общественную зону, расположенную возле кинотеатра «Симферополь», планируют благоустроить. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

По его словам, речь идет о пространстве от арки до Екатерининского сада. Разработка проекта благоустройства уже началась.

– Все вопросы – что мы будем предлагать благоустраивать, в каком виде – все это, конечно же, опубличим, – рассказал Афанасьев в эфире «Радио Крым».

Градоначальник заверил, что симферопольцы смогут увидеть то, что там будет делаться. Проект планируют разработать до декабря. Сами же работы собираются начать в 2024 году. Эту территорию в качестве объекта благоустройства выбрали жители крымской столицы в ходе голосования.