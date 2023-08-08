В пробке на Крымский мост со стороны Керчи стоят 86 автомобилей

По состоянию на 14:00 в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 86 автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 14:00 8 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 86 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 86 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Краснодарского края очереди нет.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50