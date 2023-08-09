Погода на 9 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Черное море у берегов Севастополя прогрелось до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 августа в Симферополе сухо и солнечно.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 8-13 м/с, температура воздуха 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Днем тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +27…+28°, север-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Ясно.
В Судаке +29…+30°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +25…+26°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +29…+30°, северный 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+28°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°
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