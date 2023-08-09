Погода на 9 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Черное море у берегов Севастополя прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 августа в Симферополе сухо и солнечно.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 8-13 м/с, температура воздуха 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Днем тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +27…+28°, север-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Судаке +29…+30°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+26°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +29…+30°, северный 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+28°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50