В Евпатории продолжают благоустраивать набережные

Фото: t.me/demidova_evp

В Евпатории продолжают приводить в порядок набережные. О ходе работ рассказала глава администрации города Елена Демидова.

– На Лазурной набережной заканчивают укладку плитки на променадной зоне и велодорожках. Также продолжают устанавливать поребрик. На месте парковочных «карманов» уплотняют грунт, – написала она в своем телеграм-канале.

На набережной им. Терешковой уже готовят пляжную зону.

– На набережной им. Терешковой идут такие работы: отсыпка гальки; армирование пандуса; демонтаж опалубки, армирование, монтаж опалубки волноотбойного парапета; отсыпка щебеночного основания с уплотнением; укладка гранитной плиты в парке; демонтаж опалубки опорной стены; монтаж бортового камня променадной зоны; устройство щеб. полотна дорожки в парке; уход за газоном парка, – рассказала градоначальница.

Фото: t.me/demidova_evp

Фото: t.me/demidova_evp

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что работы по набережной им. Терешковой должны быть завершены до 15 декабря 2023 года.

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