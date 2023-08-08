В Керчи вручили государственные награды участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи вручили государственные награды участникам специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

По его словам, жители Керчи, участвовавшие в СВО, получили государственные награды.

– Ребята достойно выполнили воинский долг, вернулись домой, к своим семьям, – отметил градоначальник.

Брусаков и военный комиссар Валерий Мурадов пообщались с бойцами и их родными. Военком вручил бойцам Орден Мужества и медаль Жукова. Градоначальник заверил, что власти всегда находятся на связи с семьями участников СВО.

– В городе действует отделение Фонда защитников Отечества, – добавил градоначальник.

Брусаков проверил за мужество и верность присяге, а также за службу и преданность России.