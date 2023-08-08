Грозит до 20 лет колонии: сотрудники ФСБ задержали за наркоторговлю крымчанина

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Крыму 37-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт каннабиса в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Крымчанин купил каннабис, чтобы потом продать. Фигурант нашел покупателей и договорился встретиться с ними в Симферопольском районе. Сверток с наркотиком он спрятал в коробку из-под сока. Этот предмет мужчина положил на заднее сидение своего Mercedes. По дороге к месту встречи подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Наркотики у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

– Материалы уголовного дела направлены в Симферопольский районный суд, – говорится в сообщении.