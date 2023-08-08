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НовостиПроисшествия8 августа 2023 14:16

В Севастополе студент оскорбил чувства верующих в мессенджере: его будут судить

Оскорбивший чувства верующих севастопольский студент пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе студента вуза обвиняют в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Студент переписывался с людьми в публичной группе одного из мессенджеров. При этом молодой человек опубликовал ряд высказываний. Экспертиза показала, что эти сообщения оскорбляют чувства верующих..

– Противоправные действия молодого человека были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до одного года лишения свободы, либо штраф до 300 тысяч рублей.