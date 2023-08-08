Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
Во вторник, 8 августа, в Крыму уничтожили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Так, в селе Краснолесье Симферопольского района нашли две гранаты РГД-33. В Ялте и Ленинском районе, за селом Бондаренково, обнаружили по одному артиллерийскому снаряду. В двух километрах от села Глазовка Ленинского района нашли пять минометных мин. Все эти предметы уничтожили на специальном полигоне.
– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли 10 человек четыре единицы автомобильной техники.