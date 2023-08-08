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НовостиПроисшествия8 августа 2023 16:40

Требовал 250 тысяч рублей: в Симферополе адвоката судили за покушение на мошенничество

В Симферополе адвоката оштрафовали за покушение на мошенничество
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В Симферополе адвоката признали виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Адвокат сообщил подзащитной заведомо ложные сведения о возможности повлиять на вынесение судом решения об изменении меры пресечения, – рассказали в надзорном ведомстве.

За это фигурант попросил у женщины 250 тысяч рублей. Передавать кому-либо эти деньги юрист не собирался. Когда мужчина получил деньги, его задержали правоохранители. Суд оштрафовал подсудимого на 150 тысяч рублей. Кроме того, ему на год запретили заниматься адвокатской деятельностью.