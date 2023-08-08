В Крыму втрое уменьшилось количество поддельных банкнот

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За первое полугодие 2023 года в Крыму обнаружили 80 поддельных купюр, это в три раза раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает КИА.

С января по июнь обнаружили 58 поддельных пятитысячных купюр. Это на 138 меньше, чем годом ранее. Кроме того, в Крыму нашли 10 двухтысячных фальшивых купюр, 11 – тысячных и еще одну – 500-рублевую.

– В случае сомнений в подлинности денег необходимо обратиться за бесплатной экспертизой в любой коммерческий банк, – рассказал руководитель крымского отделения Банка России Игорь Цветков.

По его словам, купюра может оказаться просто ветхой. Тогда ее обменяют на платежеспособную. Если же банкнота окажется поддельной, ее передадут правоохранителям.