Керченская переправа приостановила работу 8 августа

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Во вторник, 8 августа, Керченская переправа временно приостановила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Паромы перестали курсировать ровно в девять вечера. Планируется, что переправа возобновит свою работу в девять утра.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.