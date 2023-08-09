Более 60 крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году

Фото: «Крым 24»

В Республике Крым продолжается активная работа по расселению аварийного жилого фонда.

– В 2023 году в Крыму из аварийного жилья переселили более 60 человек. Квартиры приобретают в новостройках, с чистовой отделкой, оборудованным санузлом и электрической или газовой печкой, – передает «Крым 24».

В Крыму аварийные дома расселяют по двум программам: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» и по адресной программе «Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Предстоит расселить еще 510 жилых помещений.

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