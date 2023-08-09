В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 50 автомобилей

По состоянию на 8 утра в очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств
Фото: Юлия МАРКИНА
Утром 9 августа в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 50 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
– [По состоянию на 08:00] в очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств, – говорится в сообщении.
Со стороны Кубани очереди перед пунктом досмотра нет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50