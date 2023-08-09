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НовостиПроисшествия9 августа 2023 5:28

С начала августа со дна бухты Гильзовая в Севастополе подняли более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В августе со дна бухты Севастополя подняли более 800 боеприпасов времен ВОВ
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/mchs_official, скриншот видео

Фото: t.me/mchs_official, скриншот видео

В первые дни августа сотрудники МЧС России подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводятся в официальном телеграм-канале чрезвычайного ведомства.

Свое название бухта получила именно из-за большого количества боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в ее акватории и на берегу шли ожесточенные бои. Отступавшие войска сбрасывали свое вооружение в воду, чтобы оно не досталось врагу.

– Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Это артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства, – рассказал Куренков.

Всего же с начала лета со дна бухты подняли почти 2400 боеприпасов. Для подъема взрывоопасных предметов используют заполненные воздухом понтоны. Далее боеприпасы вывозят на спецполигон и уничтожают с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

– С 2021 года обезврежено почти 8 тысяч взрывоопасных предметов. Работы продолжатся на акватории Севастополя до конца октября, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

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