Спектакль Машкова и фестиваль керамики: куда сходить 9 августа 2023 года в Крыму

Музыкальную драму "Страсти по Бумбарашу" можно будет посмотреть с 9 по 13 августа. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Среда, 9 августа 2023 года, будет богата на интересные события на Крымском полуострове. Местные жители и туристы смогут посетить значимые культурные события - всемирно известный спектакль театра Олега Табакова и фестиваль керамики.

Рассказываем, куда сходить в Крыму 9 августа 2023 года.

«СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ»

Сегодня, 9 августа, состоится премьерный показ легендарного спектакля «Табакерки» - «Страсти по Бумбарашу». Режиссером постановки выступил известный российский актер и режиссер Владимир Машков.

Как сообщает «Крымская газета», драму покажут в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в 21:00. Посмотреть знаменитый спектакль можно будет до 13 августа.

ФЕСТИВАЛЬ КЕРАМИКИ

А в эко-комплексе «Бурульча» в селе Ароматное Белогорского района состоится фестиваль «Лепота». Участников ждут интересные конкурсы и концерты, а также мастер-классы по лепке из глины.