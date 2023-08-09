Ливни, град и ветер до 20 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

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В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на четверг и пятницу, 10 и 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в четверг днем. В Крыму ожидаются ливневые дожди. Местами осадки будут очень сильными. Синоптики также прогнозируют град и грозы. При этом скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Штормовое предупреждение также будет действовать ночью и в первой половине дня в пятницу. Спасатели не исключают, что непогода может вызвать аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме того, возможен рост количества ДТП.