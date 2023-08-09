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НовостиПроисшествия9 августа 2023 10:32

Крымчанин устроил смертельное ДТП: ему дали 3 года колонии-поселения

Виновник смертельного ДТП в Крыму получил 3 года колонии-поселения
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Сергей Гапон

Фото: Сергей Гапон

В Черноморском районе местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 19 июня 2021 года. Фигурант ехал за рулем Volkswagen Golf со стороны Евпатории в Черноморское. Иномарка пересекла сплошную и выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в Kia. В результате ДТП один из пассажиров Volkswagen погиб, еще один получил множественные травмы.

Суд признал водителя этого авто виновным. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.