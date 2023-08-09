В Алуште столкнулись Renault и Opel: пострадала пассажирка

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В Алуште столкнулись Renault Logan и Opel Vectra, в результате чего пострадала пассажирка одной из легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 20.30 5 августа, но известно о ней стало только сейчас. Мужчина 1984 года рождения ехал за рулем Renault по улице Горького. Около дома №29 легковушка выехала на встречную полосу. Там она врезалась в Opel. Этот автомобиль остановился для того, чтобы пропустить пешеходов.

– В результате ДТП пассажирка Opel получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что водителя Renault привлекли к административной ответственности.