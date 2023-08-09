Более 160 гектаров амброзии уничтожат в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео/Telegram

В Симферополе продолжается борьба с амброзией. Муниципальным контрактом предусмотрено удаление 160 гектаров аллергена. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко

В рамках контракта предусмотрено удаление 44 гектаров растений химическим способом и 123 гектаров комбинированным.

В мэрии столицы Крыма напомнили, что заявку о необходимости ликвидации амброзии можно оставить в ЕДДС Симферополя по номерам: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

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