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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:00

Дал паспорт за 200 тысяч: симферополец пойдет под суд по делу о создании фиктивной компании

Симферополец пойдет под суд по делу о создании фиктивной компании
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе местного жителя обвиняют в предоставлении паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Симферопольцу заплатили 200 тысяч рублей. За это житель крымской столицы предоставил свой паспорт для того, чтобы незаконно создать юридическое лицо. Однако фактически управлять этой компанией мужчина не собирался. Он планировал выполнять функцию подставного лица.

– Прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.