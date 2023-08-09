«Ищу мужа»: девушки из Ростова выходят на улицы с необычными плакатами

Цель тех, кто выходит с плакатами, может не отличаться от намерений обитателей сайтов знакомств Фото: Оксана ЗУЙКО

Психолог Ангелина Малышева объяснила «КП – Ростов-на-Дону», почему донские девушки выходят на улицы с плакатами «Ищу мужа». По словам специалиста, за этим может стоять все, что угодно.

– Ценности и культуру по-прежнему вкладывают родители и значимые взрослые. Поэтому и в соцсетях, и на улице парни и девушки транслируют то, что в них заложено, – сказала она.

Малышева отметила, что цель тех, кто выходит с плакатами, может не отличаться от намерений обитателей сайтов знакомств: девушки банально хотят познакомиться. Он предположила, что, возможно, они «актуализируют старые способы знакомства на улице», ведь сейчас так практически никто уже не делает. К тому же молодой человек сразу понимает, чего хочет дама.

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