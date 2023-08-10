Погода на 10 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

У берегов Евпатории море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, днем с градом, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный до 14 м/с., днем тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +28…+30°, север-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +29…+30°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +29…+30°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +29…+30°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, гроза.

В Армянске +27…+29°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +26°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50