Погода на 10 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

У берегов Евпатории море прогрелось до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, днем с градом, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный до 14 м/с., днем тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +28…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +28…+30°, север-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +29…+30°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +29…+30°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +29…+30°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, гроза.
В Армянске +27…+29°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +27…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +26°
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50