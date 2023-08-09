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НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:14

В Севастополе подросток нырнул и напоролся на штырь: СК проводит проверку

СК заинтересовался напоровшимся на штырь 14-летним подростком в Севастополе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ирина ГЕРЦ

Фото: Ирина ГЕРЦ

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 14-летнего подростка на пляже в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 7 августа в районе «Солдатского» пляжа. Подросток пошел купаться и нырнул с камня. Мальчика отбросило волной. Там юноша напоролся на железный штырь. Пострадавшего увезли в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

СК проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют, имело ли место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

– По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности, – говорится в сообщении.