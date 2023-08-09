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НовостиОбщество9 августа 2023 16:01

В Севастополе пройдет тренировка флота 9 августа

Губернатор заверил, что в городе все спокойно
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ирина ГЕРЦ

Фото: Ирина ГЕРЦ

В среду, 9 августа, в Севастополе пройдет тренировка Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тренировка начнется в семь вечера. Она пройдет в разных районах города. Это мероприятие завершится в восемь вечера. Губернатор пояснил, что речь идет о тренировке расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

– В городе все спокойно, – заверил Развожаев.

Напомним, в среду в Севастополе уже проводилась тренировка флота. Она прошла в районе одноименной бухты. Губернатор сообщал, что жители могли видеть дым. Это было связано с тренировкой войск радиационной, химической и биологической защиты.