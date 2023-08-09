Развожаев прокомментировал закупку иномарки за 12 млн рублей

Фото: Михаил Развожаев/VK

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал закупку Citroën за 12 млн рублей. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Такую закупку объявила Государственная экспертиза Севастополя. Учреждение планировало приобрести французский автомобиль в лизинг.

– Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране, – подчеркнул Развожаев.

Губернатор сообщил, что эта закупка отменена. Руководитель Госэкспертизы Севастополя ушел в отставку по собственному желанию. Развожаев добавил, что люди, принявшие решение о вышеупомянутой закупке, также лишатся своих постов.

– Я надеюсь, что это будет уроком для всех севастопольских чиновников. Надо включать голову, прежде чем про себя любимых думать, – заключил губернатор.