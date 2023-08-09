В Симферополе изменится автобусный маршрут №18 с 10 августа

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

С четверга, 10 августа, в Симферополе изменится автобусный маршрут №18. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Схема движения автобусного маршрута № 18 «Дворец водных видов спорта — площадь Амет-Хана Султана (рынок «Светофор»)» будет изменена, – говорится в сообщении.

Теперь автобусы будут заезжать к детскому саду № 28 «Лужок». Это дошкольное учреждение находится на улице Юрия Лужкова, 1. В администрации подчеркнули, что расписание движения не изменится. Ознакомиться со схемой движения можно по ссылке.