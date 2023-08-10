Крымчан предупредили о предстоящей утилизации боеприпасов 10 августа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в нескольких населенных пунктах республики 10 августа будет проходить утилизация боеприпасов.

– В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и городе Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов, – написал он в своем телеграм-канале.

Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Накануне, 9 августа, боеприпасы утилизировали в Старом Крыму, а днем ранее - в селе Вольное Джанкойского района и поселке Октябрьское.

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