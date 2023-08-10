Ялта отправила в зону СВО очередной гуманитарный груз

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Из Ялты в Херсонскую область отправилась партия гуманитарной помощи для военнослужащих. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– В отряд им. генерала Василия Маргелова парни из Боевого братства «Ялта-Юг» во главе с моим помощником Александром Кравченко и моим заместителем Сергеем Банновым привезли питьевую воду, провизию, влажные салфетки, сухие души, тактическое снаряжение, супы быстрого приготовления и очередной УАЗ-452 «буханку». Автомобили (особенно повышенной проходимости) сегодня очень нужны фронту, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Напомним, в конце июля Ялта отправила на передовую сразу пять автомобилей - две «буханки», «Волгу», «Ниву» и ВАЗ 2115.

Градоначальница напомнила, что присоединиться к сбору помощи может каждый. Список необходимых вещей и адреса пунктов сбора доступны по ссылке.

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