Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 8:38

В Симферополе из-за непогоды введен режим повышенной готовности

10 августа в Крыму ожидаются ливни, грозы, град и ветер 20 м/c
Дмитрий Коренев
В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим «Повышенной готовности»

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим «Повышенной готовности»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим повышенной готовности введен в столице Крыма в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Симферополя.

– В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим «Повышенной готовности», – говорится в сообщении.

Напомним, днем 10 августа, ночью и первой половине дня 11 августа в Крыму ожидаются ливни, местами очень сильные, град, грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50