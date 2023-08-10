В Симферополе из-за непогоды введен режим повышенной готовности

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим «Повышенной готовности» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим повышенной готовности введен в столице Крыма в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Симферополя.

– В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим «Повышенной готовности», – говорится в сообщении.

Напомним, днем 10 августа, ночью и первой половине дня 11 августа в Крыму ожидаются ливни, местами очень сильные, град, грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение.

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