В Крыму мужчина продал наркотики: его посадили почти на пять лет

Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Первомайском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– В январе 2023 года подсудимый сбыл наркотическое средство марихуану общей массой 0,64 грамма, – рассказали в надзорном ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Мужчину приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок крымчанин будет в исправительной колонии строгого режима. В прокуратуре подчеркнули, что приговор в законную силу не вступил.