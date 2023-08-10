В Рязани встретили 10-миллионного пассажира поезда «Таврия»

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

За три года и семь месяцев поезда «Таврия» перевезли 10 миллионов пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– Десятимиллионный пассажир прибыл в Рязань из Симферополя 9 августа в 20:02 поездом №159/160 Симферополь – Москва. Им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду из Москвы. На поезде она путешествовала вместе с младшим сыном Кириллом. Они вышли в Рязани после отдыха в Крыму, чтобы продолжить отпуск у родственников, – говорится в сообщении.

Юбилейному пассажиру вручили сувениры от ГСЭ и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе.

Ранее стало известно, что «Гранд Сервис Экспресс» планирует запустить поезда из Москвы в Крым с теми же номерами, что были в СССР. Поезда будут в современном стиле в бирюзовых оттенках «Таврии». Первый состав запустят в 2024 году.

В январе министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в курортный сезон 2023 года по железной дороге в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 миллиона пассажиров.

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