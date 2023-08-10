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НовостиПроисшествия10 августа 2023 9:36

У крымчанина нашли три килограмма конопли: его могут посадить на 20 лет

Крымчанин может сесть на 20 лет за три килограмма конопли
Алексей ЕЛАГИН
Инцидент произошел в Советском районе

Инцидент произошел в Советском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Крыма 52-летнего местного жителя подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Мужчина выращивал у себя во дворе кусты конопли. Из этого растения фигурант делал марихуану. Запрещенное вещество злоумышленник сбывал крымским наркоманам. В ходе обыска сотрудники ФСБ нашли сверток с частями конопли, масса которого составила около трех килограмм.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.