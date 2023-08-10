Гоцанюк: Крым обеспечен горюче-смазочными материалами

Председатель Совмина заверил, что на АЗС люди смогут получить все необходимое топливо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В настоящее время Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

– В Крыму все стабильно, – заверил руководитель республиканского правительства.

По его словам, ситуацию с топливом контролирует Совмин. Гоцанюк рассказал, что увеличатся поставки ГСМ, дизеля, а также бензина АИ-92 и АИ-95. Крымский премьер заверил, что на АЗС люди смогут получить все необходимое топливо.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. По его словам, это случится, если наладить прямые поставки по долгосрочным контрактам с производителями. Тогда цены на топливо в Крыму не будут зависеть от внешних факторов. При этом Юшков подчеркнул, что на выстраивание такого механизма уйдет несколько месяцев.