Возобновлено движение автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через Армянск

Фото: Минтранс Херсонской области

Возобновлено движение автобусов по маршрут Геническ – Симферополь, автобусы идут через Армянск. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на ГУП «Херсонтранс».

Автобусы ходят ежедневно. Отправление из Геническа в 16:30.

– Стоимость проезда до Джанкоя составит 1000 рублей, а до Симферополя – 1400 рублей, – пишет издание.

Напомним, 6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Крыма и Херсонской области. После инцидента работа пропускного пункта Чонгар была приостановлена, транспорт перенаправили на КПП Армянск и Перекоп.

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