Крымчанин вырастил наркоплантацию и хранил 170 грамм пороха

Мужчину задержали сотрудники ФСБ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителя Судака обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на незаконный сбыт их частей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина решил незаконно подзаработать. Для этого он дома в селе Переваловка вырастил 60 растений конопли. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. В ходе обыска у обвиняемого нашли 60 кустов наркосодержащих растений, а также банку, в которой было более 170 грамм пороха.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Судакский городской суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.