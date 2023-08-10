В Симферополе завершился ремонт детского сада №29

Фото: t.me/afanasev82

Ремонт детского сада №29 «Буратино» в Симферополе завершен, сейчас идет процесс передачи объекта в муниципальную собственность. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

– Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания 260 детей, – отметил градоначальник.

Фото: t.me/afanasev82

Фото: t.me/afanasev82

Афанасьев подчеркнул, что городские власти продолжат работу по сокращению очередей в образовательные учреждения.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50