В Симферополе завершился ремонт детского сада №29

Фото: t.me/afanasev82
Ремонт детского сада №29 «Буратино» в Симферополе завершен, сейчас идет процесс передачи объекта в муниципальную собственность. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.
– Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания 260 детей, – отметил градоначальник.
Фото: t.me/afanasev82
Фото: t.me/afanasev82
Афанасьев подчеркнул, что городские власти продолжат работу по сокращению очередей в образовательные учреждения.
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