38 погибших и 59 спасенных: озвучена статистика по пожарам в Крыму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

С начала 2023 года в результате пожаров в Крыму погибли 38 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

С начала года в регионе потушили 1771 пожар.

– К сожалению, на них погибли 38 человек, – отметили в МЧС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом количество жертв возгораний уменьшилось на 20%. На пожарах удалось спасти 59 человек.

Наиболее распространенной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Из-за этого произошло 73% от общего количество возгораний. Еще 18% случаев связаны с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей.

– Замыкает тройку лидеров нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей, а также поджоги – не более 2% на каждую причину пожара, – говорится в сообщении.