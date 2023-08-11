Погода на 11 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

У берегов Феодосии морская вода прогрелась до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В пятницу погоду будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Гроза. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с., днем тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +27…+28°, север-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +26…+27°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Судаке +26…+27°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +24…+25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Белогорске +25…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°, в Азовском до +26°

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