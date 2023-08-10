Гоцанюк: поставки горюче-смазочных материалов в Крым увеличат

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Поставки горюче-смазочных материалов в Крым планируют увеличить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Руководитель крымского правительства заверил, что регион обеспечен ГСМ. Ситуацию с топливом контролирует Совмин.

– Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95, – отметил Гоцанюк.

По его словам, крымчане и гости полуострова могут получить на АЗС все необходимое топливо.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. По его словам, это случится, если наладить прямые поставки по долгосрочным контрактам с производителями. Тогда цены на топливо в Крыму не будут зависеть от внешних факторов. При этом Юшков подчеркнул, что на выстраивание такого механизма уйдет несколько месяцев.