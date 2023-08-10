Севастопольское управление МВД возглавил полковник из Липецка

Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел России. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Начальником управления МВД России по Севастополю стал полковник полиции Сергей Сигунов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нового руководителя личному составу представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Сигунов около 30 лет проработал в Липецкой области. В основном он занимался оперативно-розыскной деятельностью. Полицейский занимал руководящие посты в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. Кроме того, он возглавлял областной уголовный розыск. Почти три года Сигунов был начальником полиции Липецкой области. С мая он исполнял обязанности руководителя севастопольского управления.