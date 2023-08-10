В Крыму прокомментировали информацию о сроках ремонта Чонгарского моста

В СМИ появилась информация о том, что сооружение восстановят за 7-10 дней Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировали информацию о сроках ремонта Чонгарского моста. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

В СМИ появилась информация о том, что Чонгарский мост восстановят за 7-10 дней. Эти публикации прокомментировал советник главы Крыма.

– Озвученные представителями общественных организаций перевозчиков сроки ремонта Чонгарского моста – это их личное мнение. На чем оно основано – неизвестно, – заявил Крючков.

Он призвал журналистов обращаться за такой информацией в региональные профильные ведомства, а также в федеральный Минтранс.

Напомним, Украина нанесла ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об одном попадании. По его словам, часть ракет была сбита силами ПВО. Дорожное полотно автомобильного моста оказалось поврежденным. Аксенов подчеркнул, что жертв нет.